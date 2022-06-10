Ереван и Тегеран подпишут соглашение о сотрудничестве

Мэр Еревана Грачья Саркисян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зоури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостя, мэр высоко оценил налаженное между посольством Исламской Республики Иран и мэрией Еревана сотрудничество, отметив, что есть прекрасная возможность перевести двусторонние отношения в практическую плоскость. В частности, Грачья Саркисян подчеркнул важность налаживания сотрудничества в сферах организации дорожного движения, переработки мусора, озеленения и культуры.

Поблагодарив за теплый прием, Аббас Бадахшан Зохури, в свою очередь, отметил, что стороны не в полной мере используют весь потенциал сотрудничества, который был бы полезен как Армении, так и Ирану.

Стороны коснулись подписания соглашения о сотрудничестве между Ереваном и Тегераном, подчеркнув, что оно позволит осуществлять совместные программы в конкретных сферах.

В ближайшее время будут сформированы рабочие группы для подготовки к подписанию документа.