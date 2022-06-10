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Задержан директор телекомпании «Еркир-медиа» Баграт Есаян

Задержан директор телекомпании «Еркир-медиа» Баграт Есаян

Задержан директор телекомпании «Еркир-медиа» Баграт Есаян, в суд внесено ходатайство о его аресте. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ваге Еприкян.

Он отметил, что Есаяну предъявлено обвинение по ст. 38-225 (соучастие в организации массовых беспорядков) и ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК Армении. 

«Последний в настоящее время находится задержан, и, вероятно, сегодня в отношении него будет подано ходатайство об аресте», — написал Еприкян.


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