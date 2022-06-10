СНБ Арцаха раскрыла случай государственной измены

Служба национальной безопасности Арцаха раскрыла еще один случай государственной измены.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Арцаха, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Республики Арцах Л.Г., будучи военнослужащим, в январе-феврале 2021 года через социальную сеть Facebook установил связь с зарегистрированной с данными армянской девушки пользовательницей, аккаунт которой на самом деле вели представители иностранных спецслужб.

В период с февраля 2021 года до май 2022 года он передавал секретные данные о позициях, военнослужащих и технике, боевых дежурствах на передовой, российских миротворцах.

В качестве вознаграждения военный получил около 1,55 тыс долларов. Он задержан и уже дал признательные показания.