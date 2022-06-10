Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

У ереванского «Арарата» новый вратарь

У ереванского «Арарата» новый вратарь

Ереванский футбольный клуб «Арарат» подписал контракт с 28-летним голкипером Гором Манукяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, Гор Манукян выступал за «Пюник» с 2012 по 2019 год, приняв участие в 82 матчах Премьер-лиги. Затем он был задействован в «Алашкерт» и «Лори», а последний сезон провел в «Лернайин Арцахе», где стал победителем Первой лиги.

Он также играл за сборные Армении разных возрастов и сыграл один матч за сборную Армении.


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