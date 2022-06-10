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Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц

Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, необходима нормализация ситуации, договоренности между Киевом и Москвой, которая обеспечила бы защиту и суверенитет Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции (против РФ), поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, (это - ред.) укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Шольц отметил, что все введенные с 2014 года санкции по-прежнему действуют. "Поэтому все должны четко понимать, что санкции, которые мы сейчас ввели, шестой пакет, санкции многих других стран мира просто исчезнут, когда каким-то образом оружие смолкнет. Условием этому, напротив, является улучшение ситуации, что Россия примирится с тем, что она не может принудить Украину к миру, а что она должна достичь согласия и договоренности с ней, которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", - заявил Шольц.


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