Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков

Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния․ Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния", - сказал он.

В июне прошлого года в Женеве прошла встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Однако сейчас, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]