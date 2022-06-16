Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Литва передала Украине бронетранспортеры M113. Как сообщили в Минобороны Литвы, таким образом завершена передача помощи от Вильнюса на сумму 15,5 млн евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для работ по разминированию.

В пресс-релизе отмечается, что литовские вооруженные силы также обучают украинцев пользоваться западным вооружением, предоставляют возможности для повышения квалификации. Так, в апреле прошли учения, на которых обучались инструкторы противотанковых систем, а в июне украинские военные окончили специализированные курсы в Школе ВС Литвы.

Литва уже передала Украине в рамках военной помощи системы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, антидроны, наблюдательные радары.

Украине также планируется передать разведывательные беспилотники EOS C VTOL и вооруженный беспилотник Bayraktar TB2.