В администрации Гегаркуникской области состоялось очередное штабное учебное занятие

Согласно плану мероприятий по гражданской обороне Гегаркуникской области на 2022 год, решением губернатора в областной администрации было проведено очередное штабное учебное занятие «Организация тушения лесных пожаров».

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью областной администрации, в занятии приняли участие руководящий состав области, члены комиссии по эвакуации администрации Мартунинского района и населенного пункта Личк, отделения МЧС РА Гегаркуникской области и сотрудники Национального парка «Севан».

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян призвал присутствующих со всей ответственностью выполнять свои обязанности и представлять обоснованные и подробные доклады.

Согласно плану занятия, участники проводили определенные теоретические мероприятия и представили доклады о проделанной работе.

Подводя итоги, губернатор выявил имеющиеся упущения и недостатки и дал поручения по их решению.

Хосров Хлгатян