Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Александр Вольфович пригласил секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с официальным визитом в Беларусь

Александр Вольфович пригласил секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с официальным визитом в Беларусь

16 июня секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем, который находится в Ереване для участия в очередном заседании Комитета секретарей Совбеза ОДКБ.

Как сообщили «Арменпресс» в Совбезе Армении, в ходе встречи стороны коснулись повестки армяно-белорусского сотрудничества, в частности, двустороннего сотрудничества и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ.

Собеседники обсудили пути развития двусторонних отношений и их перспективы.

В конце встречи Государственный секретарь Совбеза Беларуси пригласил Армена Григоряна с официальным визитом в Республику Беларусь.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]