Отличный прием и общение в Армении считаю за честь: Артем Патапутян

Служить образцом для молодых ученых Армении - очень важно для лауреата Нобелевской премии, молекулярного биолога и невролога Артема Патапутяна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом он сказал, выступая на конференции «Дни науки и бизнеса-2022» в Ереване.

«Меня хорошо приняли в Армении, в том числе и ученые. Такое общение считаю за честь. Это показывает, чему Армения придает значение. Если я смогу подать пример молодым ученым, это будет моим величайшим достижением», - сказал он.

По его словам, люди часто путают ученых с теми, кто обладает большими знаниями. Но ученые ничего толком не знают. Он отметил, что в лаборатории говорят не о том, что знают, а о том, чего еще не знают.

Артем Патапутян считает, что каждый ученый должен уметь четко определять цели и понимать, насколько они достижимы.

Говоря о своей семье, он подчеркнул, что в семье он воспитывался как армянин.

«Мои бабушка и дедушка сохранили свою армянскую идентичность. Когда мы иммигрировали в Соединенные Штаты, мои родители решили, что я должен поступить в медицинский институт. Они сыграли очень важную роль в моей жизни, хотели дать мне хорошее образование», - сказал Артем Патапутян.