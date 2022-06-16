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СМИ: в Иране задержали судно с 90 тоннами контрабандного топлива

СМИ: в Иране задержали судно с 90 тоннами контрабандного топлива

Власти Ирана задержали судно с 90 тоннами контрабандного топлива у острова Киш на юге Ирана. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Fars со ссылкой на главного судью провинции Хормозган.

По его данным, капитан и пять членов экипажа судна арестованы. Других подробностей не приводится. 


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