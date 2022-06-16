Католикос Всех Армян принял митрополита Барнаула и Алтая Сергия

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Его Святейшество, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II, принял делегацию во главе с Его Святейшеством Митрополитом Алтайским и Барнаульским Русской Православной Церкви Сергием Иванниковым, в сопровождении духовного пастыря церкви Св. Рипсимэ отца Маштоца Акопян. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационной системы Первопрестольного.

Выразив радость в связи с паломничеством митрополита Сергия в Армению и в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Католикос Всех Армян с удовлетворением отметил многовековые братские отношения и сотрудничество между двумя Церквами.

В свою очередь, митрополит Алтайский и Барнаульский поблагодарил Его Святейшество за содействие его визиту в Армению, подчеркнув, что ему предоставлена уникальная возможность приобщиться к святыням и ценностям одной из древних христианских стран.

Его Святейшество также проинформировал Патриарха всех армян о тесном сотрудничестве, установленном армянской общиной Алтайского края со священником Маштоцем, и рассказал о важном вкладе армян в развитие региона.

На встрече обсуждались сложная геополитическая ситуация, вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом и нерешенные вопросы безопасности. Его Святейшество также упомянул о Дадиванке, деятельность которого стала возможной благодаря посредническим усилиям Московского Патриарха всея Руси Кирилла при непосредственном вмешательстве президента России Владимира Путина.