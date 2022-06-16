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Мецамор и Полярные Зори стали городами-побратимами

Мецамор и Полярные Зори стали городами-побратимами

  Мецаморская община начала активную деятельность в сфере международного сотрудничества. 

Как передает Арменпресс, с городом Полярные Зори (Российская Федерация) подписан меморандум о сотрудничестве, в котором зафиксировано, что два города признаются городами-побратимами.

Подписание данного является первой инициативой Ваграма Хачатряна в сфере международного сотрудничествамеморандума после его избрания главой общины Мецамор,и она реализована.

Город Полярные Зори связанс городом Мецамор. По примеру Кольской АЭС здесь  построена Армянская АЭС, для которой в советские годы именно из этого города были перевезены турбины. Полярные Зори и Мецамор строились как жилые поселки для  атомных электростанций, впоследствии получившие статус городов.

В настоящее время в городах проживают бывшие и действующие работники АЭС, а также, как и прежде, в 2018-2022 годах более 100 специалистов различных филиалов АО «Атомэнергоремонт» в РФ, а также филиала «Колатомэнергоремонт».  Полярные Зори участвовали в продлении срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС и с честью выполнили свою профессиональную работу.

Советник главы общины Мецамор Владимир Степанян подписал Меморандум о сотрудничестве с мэром Полярного Зоря Максимом Пуховым. 

После подписания меморандума Владимир Степанян передал коллективу муниципалитета Полярные Зори наилучшие пожелания от имени мэра Мецамора Ваграма Хачатряна.

В своей приветственной речи он коснулся ощутимых достижений нынешнего армяно-российского этапа и выразил уверенность, что меморандум также будет способствовать развитию армяно-российских отношений в рамках общинного сотрудничества. 

"Думаю, что этот меморандум послужит примером для других общин, чтобы эта мера сотрудничества применялась и в других общинах", - отметил Владимир Степанян. 

Стороны договорились активно сотрудничать в гуманитарной, торгово-экономической сферах, сфере малого и среднего бизнеса городов-побратимов, а также в сфере туризма, культуры, спорта и развития молодежи.

 


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