Азиатские индексы выросли - 16-06-22

ТОКИО, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 26431.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.64% и составил 1867.81 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.61% и составил 3285.38 пункта, а HANG SENG снизился на 2.17% и составил 20845.43 пункта.