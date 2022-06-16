Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в Петербургском международном экономическом форуме

В 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Мгер Григорян принял участие в панельной дискуссии "Партнерство в Евразии. Новые возможности", в которой, в числе других высокопоставленных чиновников, приняли участие также вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук и вице-премьер Республики Казахстан Бахит Султанов.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе панельного обсуждения вице-премьер говорил о необходимости противодействия современным вызовам, в том числе проблемам продовольственной безопасности. В этом контексте он подчеркнул важность консолидированных усилий по обеспечению продовольственной безопасности, отметив, что в рамках ЕАЭС этот вопрос должен стать одним из основных направлений.

"Вице-премьер-министр коснулся вызовов, стоящих перед Арменией в плане логистики в современных условиях. Обращаясь к транспортной инфраструктуре, Мгер Григорян подчеркнул региональное значение строящейся в Армении автомагистрали Север-Юг», - говорится в сообщении.

В своем выступлении вице-премьер Мгер Григорян коснулся также вопроса необходимости увеличения объемов торговли в национальных валютах в рамках ЕАЭС.