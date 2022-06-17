В 14 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение магнитудой 4-5

17-го июня в 05:09 по местному времени (01:09 по Гринвичу) сейсмологической сетью службы сейсмической защиты МЧС РА в 14 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.19⁰ северной широты и 43.94⁰ восточной долготы, глубиной очага 10 км, магнитудой 3,6.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, в эпицентре сила подземных толчков составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Сарагюх, Тавшут, Газанчи, Ашоцк, Мусаелян Ширакской области, Палахбюр, Мецаван, Дзорамут Лорийской области силой в 3-4 балла, а также в городе Ташир силой в 2-3 балла.