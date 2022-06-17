Цены на цветные металлы - 16-06-22

ЛОНДОН, 17 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.39% и составила 2504.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.68% и составила 9074.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.16% и составила 2101.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.31% и составила 25259.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.37% и составила 32000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.80% и составила 3577.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.35% и составила 38029.70 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72415.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.