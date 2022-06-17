Армен Григорян открыл очередное заседание секретарей Совета безопасности государств-членов ОДКБ

В Ереване началось очередное заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает корреспондент «Арменпресс», очередное заседание Комитета, в качестве председательствующего, открыл секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

В заседании принимают участие секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан, помощник президента Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

После открытия заседание проходит за закрытыми дверями. Совместное заявление секретаря Совета безопасности Армении и генерального секретаря ОДКБ состоится после заседания Совета безопасности ОДКБ.

Журналист: Арам Саркисян

Фотограф: Айк Манукян