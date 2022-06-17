ЗПЧ Армении в Вашингтоне представила конгрессменам политику ненависти Азербайджана на этнической и религиозной почве

16 июня в Капитолии США состоялась встреча-дискуссия Защитника прав человека РА Кристине Григорян и ряда членов Армянского комитета Конгресса. На встрече присутствовали члены Палаты представителей США Фрэнк Паллоне, Джеки Спир, Дэвид Валладо, Джуди Чун, Линда Санчес, Грейс Менг и Джон Сарбейнс.

В ходе встречи Кристине Григорян представила ситуацию с правами человека в Армении, акцентировав внимание на приоритетах Омбудсмена. Защитник представила конгрессменам работу, проделанную Институтом Омбудсмена с семьями военнопленных и задержанных гражданских лиц, и основной вопрос, волнующий этих людей - немедленное возвращение военнопленных и других гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане. Кристине Григорян представила также проблемы семей без вести пропавших военнослужащих и вынужденных переселенцев.

Отвечая на вопросы собеседников, Кристине Григорян представила проблемы домашнего насилия, борьбы с ним, а также предложения, представленные по этому вопросу правительству и Национальному собранию. Стороны также обсудили вопросы, связанные с дискриминацией по признаку инвалидности, акцентировав внимание на проблемах детей с инвалидностью. Конгрессмены поблагодарили Защитника прав человека за последовательную работу над возможными проблемами и выразили готовность продолжить работу по решению проблем.

В тот же день Защитник прав человека провела дискуссию в Международном аналитическом центре Atlantic Council. В ходе обсуждения Кристине Григорян представила проводимую политическим руководством Азербайджана политику поощрения и распространения ненависти на национальной и религиозной почве, что прямо противоречит международным обязательствам и нормам международного права.

Собеседники интересовались акциями сопротивления, проходящими в Армении, Защитник Григорян представила работу, проделанную институтом Защитника, и оценки этим событиям. В этом контексте Кристине Григорян подчеркнула необходимость последовательной реализации запланированных реформ в полицейском секторе как гарантии наличия профессиональной правоохранительной системы, которая служит демократии.