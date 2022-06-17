ЗПЧ Армении Кристине Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон

Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян 16 июня встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Эрикой Олсон. Заместитель помощника госсекретаря поинтересовался приоритетами Омбудсмена.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, Кристине Григорян, представила основные направления своей деятельности, сведения о состоянии прав проживающих в Нагорном Карабахе, также и непрекращающиеся проявления азербайджанской политики этнической ненависти в отношении армян Арцаха.

«Права людей на жизнь, безопасную среду, образование, охрану здоровья, собственность и другие в Арцахе нарушаются в ежедневном режиме», - отметила Омбудсмен.

Эрика Олсон также поинтересовалась ходом реформ в сфере полиции.

Среди других вопросов защиты прав человека Кристине Григорян подчеркнула необходимость всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, а также эффективной борьбы с ненавистническими высказываниями. Стороны обозначили конкретные направления сотрудничества.