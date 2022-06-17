Согласно Всемирному индексу миролюбия Армения - самая миролюбивая страна региона

Во Всемирном индексе миролюбия Армения в списке самых миролюбивых стран опережает Азербайджан, Турцию и Грузию. Как сообщает «Арменпресс», опубликован «Глобальный индекс миролюбия» 2022 года («Global Peace Index»), в котором Армения занимает 83-е место.

Азербайджан на 128 месте, Турция на 145 месте. Грузия занимает занимает в списке 95-е место, а Иран - 141-е.

В прошлогоднем индексе Армения и Грузия с равными баллами занимали 86-е место, Азербайджан - 120-е, а Турция - 150-е.

Список самых миролюбивых стран возглавляет Исландия. В первую десятку вошли Новая Зеландия, Ирландия, Дания, Австрия, Португалия, Словения, Чехия, Сингапур и Япония. Индекс завершает Афганистан.

Индекс миролюбия публикуется Институтом экономики и мира (IEP).

Индекс представляет собой полный анализ основных тенденций к миру, экономические ценности, методы развития миролюбивых обществ. Индекс охватывает 99,7% населения мира. Индекс измеряет состояние мира по трем направлениям: уровень общественной безопасности, уровень защищенности, степень продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.