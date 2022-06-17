Армения не отклоняла предложение трехсторонней встречи в Тбилиси: ответ МИД Армении на заявление Алиева

Министерство иностранных дел Республики Армения ответило на запрос «Арменпресс» относительно заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения отказалась от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии в Тбилиси. «Арменпресс» ответил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи».