Араик Арутюнян и Акоп Аршакян возглавят комиссию, координирующую работу по организации фестиваля Starmus VI
11:30, 17 Июнь 2022
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна для координации работ по организации фестиваля «Starmus VI. 50 лет на Марсе» создана межведомственная комиссия.
Как сообщили «Арменпресс» решение премьера опубликовано на сайте e-gov.
Сопредседателями комиссии назначены руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян и заместитель председателя НС Акоп Аршакян.
В составе комиссии должностные лица из разных ведомств.
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