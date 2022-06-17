Араик Арутюнян и Акоп Аршакян возглавят комиссию, координирующую работу по организации фестиваля Starmus VI

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна для координации работ по организации фестиваля «Starmus VI. 50 лет на Марсе» создана межведомственная комиссия.

Как сообщили «Арменпресс» решение премьера опубликовано на сайте e-gov.

Сопредседателями комиссии назначены руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян и заместитель председателя НС Акоп Аршакян.

В составе комиссии должностные лица из разных ведомств.