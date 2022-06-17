В Москве рассказали о подготовке саммита России, Ирана и Турции по Сирии

Саммит России, Турции и Ирана, посвященный сирийскому урегулированию, может пройти до конца августа, как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Однако дипломат не исключил и переноса встречи на более поздний срок.

"Если его (саммит) удастся провести до конца августа, это одно дело. Насколько я понимаю… есть вариант с переносом на более поздний срок – на конец этого года. Именно самого саммита", – уточнил Александр Лаврентьев.

Помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи ранее проинформировал, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет организовать саммит. Очная встреча лидеров трех государств, которую планируется провести в Иране, откладывалась из-за распространения коронавирусной инфекции, отмечает агентство.

Очередной раунд переговоров представителей России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии прошел 15-16 июня в Казахстане.

Ранее радио Sputnik сообщало, какие методы планирует использовать Россия для урегулирования ситуации в Сирии.