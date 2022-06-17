Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана, что в ночь с 16 на 17 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.


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