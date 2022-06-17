Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана, что в ночь с 16 на 17 июня подразделения ВС РА открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.