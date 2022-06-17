"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа
11:53, 17 Июнь 2022
"Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными накануне, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении итальянской нефтегазовой группы.
"Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. "Газпром" объявил, что поставит только 50% от запрошенного", - говорится в сообщении.
Фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению поставленными вчера.
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