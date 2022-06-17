NBC: число пытавшихся попасть в США с юга нелегалов достигло в мае рекордного уровня

Число нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США, в мае достигло рекордных показателей, в том числе увеличилось число выходцев из ряда стран Латинской и Центральной Америки, Индии, Турции и России. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные Службы таможенного и пограничного контроля.

По информации канала, сотрудники службы задержали свыше 239 тыс. мигрантов в мае, причем некоторые из них пытались пересечь границу более одного раза. NBC подчеркивает, что в мае стало больше представителей Индии, Турции, России, Гаити, Бразилии, Колумбии и Никарагуа, пересекающих границу. Мигрантам из этих стран проще попасть в Соединенные Штаты, поскольку в отношении них американским властям труднее применять положения "Раздела 42", который запрещает въезд в страну по санитарным соображениям из-за пандемии коронавируса. Так, в мае южную границу США пересекли почти 20 тыс. колумбийцев, и только 134 из них подпали под действия ограничений закона.

Между тем в США попадают все меньше мигрантов из стран Латинской Америки, откуда традиционно идет основной поток нелегалов. Это связано как раз с положениями "Раздела 42". По данным канала, американские пограничники остановили и не дали пересечь границу 60% мигрантов из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.