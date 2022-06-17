Артем Патапутян выразил готовность содействовать программам Минздрава Армении по борьбе с онкологией

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян встретилась с лауреатом Нобелевской премии Артемом Патапутяном, прибывшим в Армению в рамках конференции «Дни науки-бизнеса-2022». Как сообщает «Арменпресс», об этом Анаит Аванесян написала в сообщении на своей странице в Facebook.

«Мы говорили о текущем состоянии системы здравоохранения, достижениях, новом витке системных реформ. Он интересовался работой, проводимой для преодоления последствий войны и эпидемии, делал ценные наблюдения.

Отметив важность реализуемых в сфере реформ, в частности, программ по борьбе с онкологией, выразил готовность содействовать нашим программам, отметив, что сейчас наша система открыта более, чем когда-либо, и сегодня он чувствует себя ближе к армянской земле, культуре и к Родине», - написала Аванесян.