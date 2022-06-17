Правительство увеличит утвержденный бюджет Министерства ОНКС на 338 млн 100 тысяч драмов

Правительство Армении увеличит утвержденный бюджет Министерства образования, науки, культуры и спорта на 2022 год на 338 млн 100 000 драмов.

Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян представил, что проект решения правительства исходит из целей подготовки к чемпионатам мира и Европы, предусмотренным календарным планом федераций Армении на 2022 год, а также к Олимпийским играм «Париж-2024» и к участию в рейтинговых турнирах, также и необходимости предоставления пособий победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсменам, занявших 4-8 места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и спортивного инвентаря тренерам и врачам (массажистам) сборных команд Республики Армения по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что спорт важен во всех отношениях.

«К сожалению, система поддержки представителей спорта не была институциональной. Содействие было частичным, во многих случаях избираемым. Мы решили эту систему сделать институциональной», - сказал Пашинян.