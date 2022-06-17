Армен Григорян сообщил дату следующей встречи секретарей Советов безопасности ОДКБ

Следующее заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале текущего года, накануне заседания Совета коллективной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании в Ереване сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.