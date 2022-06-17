Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Министр ИД Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич  

Министр ИД Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич  

Министр ИД Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, находящуюся в Ереване с официальным визитом. «Арменпресс» об этом сообщили в МИД РА.

Министр иностранных дел Армении и генеральный секретарь Совета Европы после встречи выступят с заявлениями для прессы.


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