Министр ИД Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, находящуюся в Ереване с официальным визитом. «Арменпресс» об этом сообщили в МИД РА.

Министр иностранных дел Армении и генеральный секретарь Совета Европы после встречи выступят с заявлениями для прессы.