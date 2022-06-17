El Pais: Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО

Правительство Испании может ввести временный контроль на сухопутных границах и создать бесполетную зону над частью Мадрида в преддверии и во время саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, власти королевства планируют задействовать в столице более 10 тыс. сотрудников полиции и гражданской гвардии для обеспечения безопасности в ходе встречи глав государств и правительств альянса. Их дополнит охрана делегаций, которые примут участие в саммите, а также военнослужащие ВВС Испании, которые будут контролировать воздушное пространство над Мадридом.

Власти не исключают, что в какой-то момент над значительной частью автономного сообщества Мадрид может быть объявлена бесполетная зона. Правительство также изучает возможность введения контролей на сухопутных границах страны.

Как передавало агентство EFE, предполагается, что в общей сложности саммит посетят примерно 5 тыс. человек - члены делегаций и различных организаций, журналисты. На встречу должны приехать более 40 международных лидеров: помимо 30 глав государств и правительств стран НАТО, ожидается присутствие руководителей Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии. На саммит также прибудут главы европейских институтов и другие возможные приглашенные.