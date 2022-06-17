К Orion Summit 2022 присоединились мировые и армянские лидеры, руководствующиеся экосистемными решениями

22 июня в Ереване состоится Orion Summit 2022, одним из ключевых направлений которого является презентация экосистемных решений и поощрение их внедрения в армянских компаниях. Экосистемные решения позволяют предприятиям и частным лицам, независимо от сектора, предоставлять более широкий спектр услуг.

Как сообщает «Арменпресс», подчеркивая важность роли Orion Summit в создании и развитии армянских экосистем, Америабанк, как спонсор Platinum, присоединяется к Orion Summit 2022, чтобы объединить усилия для представления роли и значения цифровых экосистем.

Америабанк - единственная компания на финансовом рынке Армении, внедрившая комплекс решений цифровой экосистемы. Таким образом, Америабанк первым в Армении предоставляет удобный способ полного комплексного решения индивидуальной задачи заказчика через экосистемы и цифровые целевые платформы.

Высоко оценивая роль Orion Summit в создании и развитии экосистем в Армении, мы с нетерпением ждем возможности вновь присоединиться к Orion Summit, чтобы рассказать о потенциале этого пути и поделиться своим опытом в построении цифровых экосистем и решений. Orion поддерживает развитие независимых стартапов, а мы создаем стартап-среду, запускаем стартапы внутри компании. И сейчас мы объединяем усилия, чтобы оценить цифровой потенциал Армении, заявить о нем. В то же время, участвуя в саммите, мы хотели бы подчеркнуть необходимость изменения мышления людей, мировоззрения, корпоративной культуры компаний», - отметил Артем Шамцян, директор по инновациям и цифровизации Америабанка.

В саммите, который пройдет в Ереване, примут участие технологические, финансовые и другие компании, основатели известных бизнес-стартапов, инвесторы, консультанты и опытные специалисты. У посетителей саммита будет возможность услышать выступления ведущих мировых спикеров из Adobe, SADA, Embodied, cognaize, Scylla, Grand Thornton, Startup Lithuania и других.

На саммите будут обсуждаться самые актуальные темы в мире технологического бизнеса, важные и для армянских стартапов. Orion Summit становится торговой площадкой. Начинаем с Еревана, в следующем году он состоится в Нью-Йорке, еще через год во Франкфурте. Цель - дать стартапам армянского происхождения возможность оказаться в поле зрения крупнейших мировых компаний и наладить сотрудничество», - сказала Диана Арзуманян, соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia.

Основной спикер саммита – Марк Ченьян, известный специалист в области инвестиционного и банковского дела и финансового консалтинга. Мероприятие откроют Эмма Аракелян, основатель Orion Worldwide Innovations, Диана Арзуманян, соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia, и Роберт Хачатрян, министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения. К спикерам присоединится также председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян.