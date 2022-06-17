Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь 2022

Президент Южной Кореи выступил за решительный ответ ООН на развитие ядерной программы КНДР

Президент Южной Кореи выступил за решительный ответ ООН на развитие ядерной программы КНДР

Совет безопасности ООН должен дать решительный и единый ответ на действия Пхеньяна в области ракетно-ядерных разработок, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, как передает Арменпресс, об этом сообщает "Ренхап".

"Если Совет Безопасности не даст решительный и единый ответ, то это может стать неверным сигналом о том, что он терпимо относится к ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи", - приводит агентство слова президента Республики Корея со ссылкой на представителя его администрации.

По словам чиновника, в беседе южнокорейский лидер заявил, что "северокорейские провокации представляют серьезную угрозу миру на Корейском полуострове и международному сообществу".

В прошлом месяце Совбез ООН не принял предложенный США проект резолюции, нацеленный на ужесточение санкций в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет.

Против резолюции проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]