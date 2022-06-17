Вопрос какого-либо коридора не подлежит обсуждению с нашей стороны: президент Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян уверяет, что в ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном вопрос коридора не обсуждается. На встрече с представителями армянской общины России президент РА напомнил, что президент Азербайджана регулярно говорит о коридоре, и подчеркнул неприемлемость любой коридорной логики для армянской стороны.

«Такой вопрос нами вообще не обсуждается, этот вопрос не обсуждается в ходе наших обсуждений с нашими российскими и европейскими партнерами. Мы обсуждаем другой вопрос, Азербайджан говорит, что хочет установить связь с Нахиджеваном. Мы не возражаем, говорим, что могут использовать наши транспортные возможности, нужно подумать, как облегчить существующие режимы таможенного и пограничного контроля в соответствии с международными нормами. И обсуждения начались. Есть интересный вопрос, мы говорим - давайте обсудим принципы, азербайджанцы говорят - дайте нам координаты, по которым дороги будут проходить. После обсуждения принципов нам намного легче будет со всем остальным», - как сообщает «Арменпресс», представил Хачатурян.

Он добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет осуществить мечту своего отца Гейдара Алиева. «В советские годы Баку строил скоростную дорогу через Мегри в Нахичевань. В 1987 году, если не ошибаюсь, это строительство остановили, были недовольства и конфликт. Он хочет продолжить строительство этой дороги. Мы готовы обсудить и это, но даже если теоретически это - возможно, реализовать практически невозможно, это довольно сложная техническая задача», - сказал Хачатурян.