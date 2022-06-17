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ЕК рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Молдавии и пока не давать Грузии

ЕК рекомендовала дать статус кандидата в ЕС Молдавии и пока не давать Грузии

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Молдавии и пока не давать его Грузии, призвав Тбилиси еще поработать над политическими реформами и консолидацией общества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия рекомендовала признать европейскую перспективу [потенциальную возможность вступить в ЕС] Молдавии и предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз. По Грузии Еврокомиссия предложила признать ее европейскую перспективу, но вернуться к вопросу о статусе кандидата позднее", - заявила она.

Эти рекомендации 23-24 июня теперь должен рассмотреть саммит глав государств и правительств ЕС. 


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