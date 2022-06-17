Путь к ответственной добыче полезных ископаемых: статья Всемирного банка об успехах Армении в этой сфере
Горнодобывающая промышленность ставит перед обществом различные вопросы: какие полезные ископаемые добываются, где находятся рудники, кому они принадлежат, какие руды добываются, в каком виде и в какие страны они экспортируются. Членство Армении в Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) помогло найти ответы на такие вопросы, сделав их более публичными и прозрачными.
Как сообщает «Арменпресс», Всемирный банк (ВБ) опубликовал статью «Путь Армении к ответственной добыче полезных ископаемых», в которой рассказывается о пути Армении в этой области и изменениях, произошедших в горнодобывающей отрасли нашей страны после присоединения к ИПДО.
В статье отмечается, что во многих странах, также и в Армении добыча полезных ископаемых всегда была острой темой. Гражданское общество всегда внимательно следило за развитием событий в этой области, требуя лучшей защиты окружающей среды.
Всемирный банк отмечает, что правительство Армении с целью улучшения управления природными ресурсами, сделав его более прозрачным, подотчетным и основанным на участии, начало проявлять интерес к ИПДО еще в 2015 году объявило о намерении присоединиться к инициативе. В течение года Армения выполнила все предварительные условия для вступления, и в 2017 году заявка страны на вступление была одобрена.
Всемирный банк также отмечает, что, поскольку законодательство Армении не обеспечивало полной прозрачности и подотчетности в секторе, Национальное собрание внесло необходимые законодательные изменения, требующие раскрытия больших объемов финансовой информации, такой как корпоративные налоговые платежи, данные об экспорте-импорте, благотворительные программы и проекты. Предоставление такой ежегодной информации, по закону становится обязательным. Кроме того, информация также отражается в ежегодных национальных отчетах ИПДО.
Всемирный банк отмечает, что Армения очень быстро добилась больших успехов во внедрении стандарта ИПДО. На конференции в Париже в 2019 году Армения получила Премию председательства ИПДО за инновационное, решительное применение Стандарта, а также за эффективное управление с привлечением заинтересованных сторон.
Марк Робинсон, директор Международного секретариата ИПДО, который внимательно следил за всем процессом, говорит: «Армения добилась значительного прогресса. Среди 54 стран Армения вошла в 9 стран, получивших максимально возможный рейтинг».
ВБ отмечает, что новое требование к представителям гражданского общества и журналистам о выявлении реальных владельцев горнодобывающих компаний стало уникальной возможностью, поскольку в Армении часто довольно сложно было получить информацию о реальных владельцах. В целях выполнения требования ИПДО были внесены изменения в Закон о государственной регистрации юридических лиц и внедрена система электронного декларирования права собственности бенефициаров.«История успеха Армении продолжается, еще многое предстоит сделать. Будущие реформы будут направлены на смягчение воздействия на окружающую среду. Правительство продолжает разрабатывать стратегию для сектора с участием всех заинтересованных сторон», - говорится в статье Всемирного банка.
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