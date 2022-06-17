Норвегия введет новый пакет санкций против России

Норвегия вслед за странами ЕС вводит очередной пакет санкций против российских властей, который включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, и другие меры․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении правительства королевства.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что запрет на импорт сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Кроме того, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний, таким образом в списке в общей сложности оказались 1158 человек и почти 100 предприятий и организаций. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.