Мы заинтересованы в благоприятной обстановке для проживающих в Нагорном Карабахе людей: спикер парламента Австрии

Находящуюся в Австрии с официальным визитом делегацию во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 23 июня приняла председатель Федерального Совета Австрийской Республики Кристина Шварц-Фукс.

в беседе с коллегой председатель НС отметил, что в последние годы на политической площадке между Арменией и Австрией наблюдается положительная динамика развития двусторонних отношений: были активные взаимные визиты, встречи на уровне президентов, премьер-министров, министров иностранных дел. Он добавил, что необходимо наладить сотрудничество между парламентом Армении и верхней палатой австрийского парламента, так как парламентская дипломатия играет существенную роль в двусторонней армяно-австрийской повестке как на федеральном, так и на децентрализованном уровнях.

Ален Симонян подтвердил приверженность Армении расширению и углублению вместе со своими европейскими партнерами процесса институциональных реформ, направленных на дальнейшее укрепление демократии, прав человека и верховенства закона. В этом контексте, по словам председателя НС Армении, вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является поворотным моментом, который откроет новые перспективы для углубления сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с либерализацией визового режима Армения-ЕС, открытием посольства Австрии в Армении, открытием австрийских визовых служб в Ереване.

Коснувшись 44-дневной войны и возникших вследствие нее многочисленных проблем, Ален Симонян еще раз приветствовал усилия Австрии, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе, создание атмосферы взаимного доверия, развитие регионального сотрудничества.

Стороны также коснулись важного значения многовековой армянской общины Австрии, которая является надежным мостом между двумя странами. Кристина Шварц-Фукс с гордостью отметила большой вклад армян в культурную, экономическую и политическую жизнь своей страны.

В завершение встречи председатель Федерального Совета Австрийской Республики отметила важность визита председателя Национального Собрания Республики Армения, подчеркнув, что данный визит откроет новые возможности для расширения межпарламентского сотрудничества между Арменией и Австрией.

«Мы заинтересованы в благоприятной обстановке для проживающих в Нагорном Карабахе людей. В этом смысле вы можете рассматривать Австрию как надежного партнера», — сказала Кристина Шварц-Фукс.