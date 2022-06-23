Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Сбой в вещании телеканалов в Армении произошел из-за отключения электричества: источник 

Сбой в вещании телеканалов в Армении произошел из-за отключения электричества: источник 

Вечером 23 июня в Армении произошел сбой в вещании телеканалов. Согласно достоверным источникам Арменпресс, инцидент произошел из-за сбоя на телебашне.

Был обесточен весь общественный мультиплекс и радиостанции, чьи антенны находятся в телебашне.

На данный момент трансляция возобновлена.


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