В Национальный центр кризисного управления 23 июня, начиная с 19:44, поступили сообщения о том, что в административных районах Ачапняк, Эребуни и Кентрон из-за сильного ветра повреждены крыши зданий, сломаны деревья, оборваны линии электропередачи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательных отрядов Спасательной службы МЧС.