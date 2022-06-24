Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь 2022

Начались полеты по маршруту: Багдад-Ереван-Багдад

Начались полеты по маршруту: Багдад-Ереван-Багдад

Начались полеты авиакомпании FLY BAGHDAD по маршруту Багдад-Ереван-Багдад.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты. Армения».

Будет выполняться один рейс в неделю, каждый четверг.

Узнать о наличии авиабилетов, их приобретении и другие подробности можно посетив сайт авиакомпании: flybaghdad.net или связаться с местными туристическими агентствами.


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