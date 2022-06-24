Начались полеты по маршруту: Багдад-Ереван-Багдад
10:43, 24 Июнь 2022
Начались полеты авиакомпании FLY BAGHDAD по маршруту Багдад-Ереван-Багдад.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты. Армения».
Будет выполняться один рейс в неделю, каждый четверг.
Узнать о наличии авиабилетов, их приобретении и другие подробности можно посетив сайт авиакомпании: flybaghdad.net или связаться с местными туристическими агентствами.
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