Начались полеты по маршруту: Багдад-Ереван-Багдад

Начались полеты авиакомпании FLY BAGHDAD по маршруту Багдад-Ереван-Багдад.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты. Армения».

Будет выполняться один рейс в неделю, каждый четверг.

Узнать о наличии авиабилетов, их приобретении и другие подробности можно посетив сайт авиакомпании: flybaghdad.net или связаться с местными туристическими агентствами.