В Минске состоялась встреча генеральных прокуроров Армении и Беларуси

В Минске состоялась встреча генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна с генеральным прокурором Республики Беларусь Андреем Шведом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил советник генерального прокурора РА Гор Абраамян.

Артур Давтян поблагодарил за теплый прием и поздравил коллегу со 100-летием белорусской прокуратуры. Он отметил, что прокуратуре РА скоро исполнится 104 года, и такая респектабельная биография в случае обеих стран говорит о сложившихся системах прокуратуры как защиты государства, закона и общества.

Генеральный прокурор РА высоко оценил уровень и результаты сотрудничества возглавляемых ими ведомств в правовой сфере, чему способствует реализация Соглашения о сотрудничестве, подписанного генеральными прокуратурами Армении и Беларуси в 2005 г. в Минске.

Генеральный прокурор Беларуси поблагодарил за теплые пожелания. Он выразил уверенность, что проводимое в столице Беларуси очередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов Содружества Независимых Государств укрепит сотрудничество стран-членов в сфере сдерживания и противодействия преступности в зоне СНГ, будет способствовать более эффективному противостоянию совместными усилиями общим вызовам в сферах безопасности, защиты прав человека также и обмену опытом.

Стороны подчеркнули высокую эффективность сотрудничества прокуратур в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам, обсудили возможности принятия дополнительных мер по развитию потенциала прокуратур двух стран, а также другие вопросы, представляющие общий интерес.