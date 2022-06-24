Министр ОНКС обсудил с послом Германии вопросы развития межвузовского сотрудничества

24 июня министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян и заместитель министра Артур Мартиросян встретились с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Армении Виктором Рихтером. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации министерства.

Приветствуя посла, министр образования и науки подчеркнул важность продолжение армяно-германского сотрудничества в сферах образования, науки, культуры и спорта, отметив, что Армения имеет широкую повестку его расширения. Подчеркнув эффективный опыт Германии, Ваграм Думанян выделил ряд направлений, в которых Германия может оказать Армении консультативную и экспертную помощь.

В частности, придавая важность углубленному изучению немецкого языка в общеобразовательных школах РА, стороны рассмотрели возможность включения в программу и других школ. Ваграм Думанян назвал приоритетной программу армяно-германского сотрудничества, реализуемую в сфере среднего профессионального образования, в результате чего в ряде средних профессиональных учебных заведений Республики Армения было введено двуязычное образование.

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Республике Армения министр предложил развивать межвузовское сотрудничество путем обмена студентами, преподавателями, молодыми учеными, образовательными и исследовательскими программами, также отметил необходимость проведения совместных мероприятий и в области культуры и спорта.

Министр упомянул о программах, реализуемых при содействии Немецкого центра академических обменов (DAAD), в связи с чем, посол отметил, что стипендиальные места, предоставляемые Армении, будут увеличены.

Посол Виктор Рихтер поблагодарил за теплый прием, высоко оценил армяно-германское сотрудничество, сказал, что Германия продолжит сотрудничество по всем указанным направлениям, и готова поддержать Армению для беспрепятственного прохождения избранного пути.

На встрече также была затронута эффективная деятельность армянской диаспоры Германии.