Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕАБР

15:17, 24 Հունիս 2022

Вице-премьер Мгер Григорян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, принял участие в очередном заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), проходящего в Нур-Султане.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в рамках повестки заседания был обсужден годовой отчет ЕАБР, а также регламент членства новых членов ЕАБР.