Депутаты Армении и Греции обсудили в Цахкадзоре представляющие взаимный интерес вопросы

Председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции А.Егоян, депутаты А.Торосян, М.Тумасян и А.Сандыков встретились с депутатами парламента Греции Христосом Дерменцопулосом, Анной-Мани Пападимитриу и Марией-Александрой Кефалой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, греческие парламентарии прибыл в Армению для участия в семинаре Twinning-программы “Укрепление потенциала НС Республики Армения для дальнейшего мониторинга и реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве”, который 22-23 июня состоялся в Цахкадзоре.

В центре внимания обсуждений – углубление связей между ЕС и Армении, создание более открытых, демократических парламентов для общества и молодежи. Затронут также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Прошли дискуссии сотрудников парламентов. Стороны особо отметили предоставляемые Twinning-программой возможности расширения связей между ведомствами разных стран, обмена опытом для развития институционального потенциала.