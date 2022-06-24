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Посол Шри Ланки вручила верительные грамоты президенту Армении

Посол Шри Ланки вручила верительные грамоты президенту Армении

Президенту Армении Ваагну Хачатуряну сегодня свои верительные грамоты вручила новоназначенный посол Демократической Социалистической Республики Шри Ланка в Республике Армения Джанита Абейвикрема Лиянаге (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ей плодотворной работы на благо дальнейшего развития двусторонних отношений.

Посол Джанита Абейвикрема Лиянаге подчеркнула, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и активизации связей.

Собеседники сошлись во мнении, что имеется значительный потенциал для сотрудничества в сферах туризма, торговли, образования, культуры, науки и высоких технологий.


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