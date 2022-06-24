Посол Шри Ланки вручила верительные грамоты президенту Армении

Президенту Армении Ваагну Хачатуряну сегодня свои верительные грамоты вручила новоназначенный посол Демократической Социалистической Республики Шри Ланка в Республике Армения Джанита Абейвикрема Лиянаге (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ей плодотворной работы на благо дальнейшего развития двусторонних отношений.

Посол Джанита Абейвикрема Лиянаге подчеркнула, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и активизации связей.

Собеседники сошлись во мнении, что имеется значительный потенциал для сотрудничества в сферах туризма, торговли, образования, культуры, науки и высоких технологий.