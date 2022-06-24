Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-06-22

ЕРЕВАН, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 июня, курс доллара США сократился на 2.26 драмa и составил 408.56 драм. Курс евро сократился на 0.94 драмa и составил 430.54 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 7.67 драм. Курс британского фунта вырос на 1.12 драмa и составил 502.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 133.17 драмa и составила 24194.29 драм. Цена серебра сократилась на 4.64 драмa и составила 278.28 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.