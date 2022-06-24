Правительство последовательно поддерживает процесс инклюзии: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня членов Коалиции за инклюзивные правовые реформы. Во встрече приняли участие представители заинтересованных государственных ведомств и структур.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол

Пашинян приветствовал и отметил важность встреч в подобном формате, которые являются эффективной площадкой для обсуждения связанных с процессом инклюзии вопросов и путей их решения.

Координатор Коалиции за инклюзивные правовые реформы Мушег Овсепян приветствовал политику правительства по сохранению процесса инклюзии в центре внимания и поддержке защиты прав лиц с инвалидностью посредством законодательных инициатив. Коснувшись деятельности Коалиции, он отметил, что это сформированное в 2017 году объединение 14 действующих в Армении организаций, которое оказывает юридическую помощь лицам с ограниченными возможностями.

На встрече были обсуждены связанные с инклюзией содержательные, законодательные и технические вопросы. Члены Коалиции представили Николу Пашиняну ряд проблем, связанных с созданием центром ресурсов независимой жизни для людей с инвалидностью, доступом к образованию, доступом к создаваемой в рамках субвенционных программ инфраструктуре, увеличением услуг дневного ухода, стратегией сохранения психического здоровья, разработкой вспомогательных технологий и др. Они выразили удовлетворение доступностью общественного транспорта в Ереване, отметив, что существует проблема увеличения доступности общественного транспорта в регионах.

Коснувшись озвученных проблем, премьер-министр отметил, что правительство последовательно в поддержке процесса инклюзии и на эти цели в этом году из госбюджета выделено 4 млрд драмов. Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян представил государственные программы и шаги, предпринятые в контексте решения поднятых проблем.

В рамках обмена мнениями были обсуждены текущие реформы и совместные действия по продвижению инклюзивности.

Глава правительства отметил, что с 2018 года нет ни одной программы, которая не была бы реализована из-за нехватки финансовых средств, и, следовательно, необходимо сосредоточиться на реализации содержательных программ, акцентируя внимание на компонентах образования и занятости. Премьер-министр предложил в сотрудничестве между министерством труда и социальных вопросов, сектором НПО и парламентом провести инвентаризацию существующих потребностей по группам и построить стратегию государственной поддержки вокруг целевого обслуживания этих потребностей.

По итогам обсуждения Никол Пашинян дал поручения ответственным лицам, а также предложил представителям НПО выступить с предложениями по решению проблем.