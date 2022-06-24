В Ереване состоялось XIII заседание Совета ККЦ ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты

В Ереване 23-24 июня прошло XIII заседание Совета Консультационного координационного центра Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ), в котором приняли участие делегации представителей соответствующих национальных уполномоченных органов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в год 30-летия Договора и 20-летия ОДКБ заседание Совета открыл и выступил с приветственным словом перед участниками Начальник Главного Управления информационной безопасности и правительственной связи, который от имени руководства Службы национальной безопасности Республики Армения радушно приветствовал коллег на древней гостеприимной армянской земле. В своем выступлении Начальник Главного Управления осветил ряд проблемных вопросов, подчеркнул важность наращивания совместных усилий по обеспечению информационной безопасности и совершенствованию взаимодействия государств – членов ОДКБ.

Дальнейшее заседание Совета вел Председатель, который в своем выступлении ознакомил присутствующих с обзором актуальных угроз за первое полугодие 2022 года и подробно рассказал о динамике предпринятых совместных мер по реагированию на компьютерные инциденты.

Члены Совета ККЦ ОДКБ обсудили наиболее актуальные угрозы безопасности информации такие как атаки типа фишинг и DDoS. Провели сравнение текущей ситуации в области безопасности информации с обстановкой в 2021 году. Подчеркнули важность дальнейшего развития информационного взаимодействия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на компьютерные инциденты.

Участники заседания рассмотрели сущность атак, отметили важность повышения осведомленности пользователей в вопросах безопасности информации. Обменялись информацией о национальных подходах по противодействию функционированию фишинговых ресурсов. Обсудили необходимые для борьбы с бот-сетями меры, подчеркнули важность взаимодействия с операторами связи. Рассмотрели национальные подходы и практики, применяемые в государствах-членах ОДКБ. Также обсудили замысел и подготовку планируемой технической тренировки по компьютерной безопасности во второй половине текущего года.

Делегаты заседания поделились положительным опытом обеспечения защиты национальных объектов критической информационной инфраструктуры от киберугроз, сведениями о компьютерных инцидентах в информационных пространствах государств – членов ОДКБ и информационно-аналитическими материалами, представленными национальными контактными пунктами.

Принимающая Армянская сторона ознакомила участников на примере одного из национальных объектов критической информационной инфраструктуры, прошедшего модернизацию в текущем году, с развернутым программно-аппаратным комплексом противодействия компьютерным атакам. Обсудили дальнейшее взаимодействие по направлению повышения квалификации сотрудников.